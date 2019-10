Matthias Ackeret

Am 3. Oktober 1994, vor einem Vierteljahrhundert, startete TeleZüri (persoenlich.com berichtete). Moderatorin Daniela Lager stand inmitten der Redaktion und präsentierte lässig die Themen: Drogenhölle am Zürcher Letten, Premiere des Musicals «Cats», Tourneeauftakt des Wahlzürchers Udo Jürgens. Es war so, wie sich Zürich schon damals am liebsten sah: verrucht, weltstädtisch und vor allem trendy. Rückblickend gesehen ein historischer Moment: Erstmals setzte sich in der Schweiz ein kommerzielles Privatfernsehen durch.

Den Schreibenden erfüllt es immer noch mit Stolz, dass er damals dem Pionierteam angehörte. Unbestrittenes Verdienst von Gründer Roger Schawinski, dass er innerhalb von zwei Monaten aus Printjournalisten VJs formte, die nicht nur TV-Reporter, sondern auch Kameramann und Tonoperateur waren. Ausbildungscamp war ein Hinterzimmer im «Limmathaus», im Industriequartier. Als «Einpeitscher» hatte Schawinski den New Yorker Medienmann Michael Rosenblum engagiert, der – so die Saga – mit seiner Videokamera für US-TV-Stationen aus Krisenregionen berichtet und dabei – en passant – den Videojournalismus erfunden hatte.

Rosenblums Credo beschränkte sich auf zwei Sätze: «No Schwenks, no Zooms» – und am Ende jedes Ausbildungstages den mantramässig vorgetragenen Ruf: «You're better than the SRG!» Es wirkte; beim Sendestart waren wir davon wirklich überzeugt. Teilnehmer der ersten Stunde, wie Daniela Lager, Eva Wannenmacher, Reto Brennwald oder Gregor Sonderegger, wechselten später wirklich zur SRG. Dass Roger Schawinskis Talk kurz vor dem TeleZüri-Jubiläum abgesetzt wurde, ist bittere Ironie. Tröstlich auch hier Rosenblums Devise: «You’re always better than the SRG!»



Matthias Ackeret ist Verleger und Chefredaktor von «persönlich».