02.06.2026

Peter Hartmeier

Die Kunstwerke rund um uns herum inspirierten die kleine Runde: Während einer Sitzung in Peter Nobels Büro dachten wir darüber nach, wie seine Sammlung «Press Art» der Medienbranche und der Öffentlichkeit vorgestellt werden könnte.

Kurzerhand schritten wir zur Tat: Hans Heinrich Coninx als Präsident des Verlegerverbandes und ich als Geschäftsführer verwandelten dank der Grosszügigkeit von Peter und Annette Nobel das Kongress-Hotel Jungfrau Victoria in Interlaken in ein Kunsthaus. Während des Verlegerkongresses im Jahr 2000 gestalteten wir das edle Hotel um – von der Herberge in ein lebendiges Kunstmuseum.

Unter der Leitung des Kurators Christoph Doswald zeigten Peter und Annette Nobel einen grossen Teil ihrer Sammlung in den Hotelräumen während einer ganzen Woche öffentlich.

Das Interesse an den Kunstwerken war überwältigend und prägte die Kongressatmosphäre auf besondere Art: Verleger, Medienschaffende, Unternehmer, Politiker und Kunstfreundinnen aus der ganzen Schweiz liessen sich neben den Reden, den Talkshows, den Debatten und den Präsentationen des Verlegerverbandes unter der Führung von Hans Heinrich Coninx von der Kunst begeistern. Und abends wurde zwischen den Werken getanzt – auch das sei nicht verschwiegen!

Neue Zürcher Zeitung, Ringier und Tamedia finanzierten grosszügig einen opulenten Katalog mit Aufsätzen über Kunst und Medien, der noch heute gelegentlich zitiert wird.

Peter Nobel weilte während des ganzen Kongresses in Interlaken und diskutierte mit Medienschaffenden und Gästen über seine Sammlung – und natürlich auch über Journalismus, die Zukunft der Medien und die Verantwortung der Verleger.

Die Erinnerung an den Verlegerkongress im Kunsthaus Jungfrau Victoria ist untrennbar mit Peter Nobel verknüpft. Die Affinität Peter Nobels zur Medienwelt bleibt auch deshalb unvergessen.



Peter Hartmeier Geschäftsführer Verlegerverband Schweizer Medien 1995 bis 2000.