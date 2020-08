Es gibt keine Einbahnstrasse

Ringier Axel Springer stellt Style ein . Ein Heft, das man gerne in die Hand nahm. Das immer eine führende Rolle auf dem Schweizer Jahrmarkt der Eitelkeiten spielte. Gut gemacht, trendy und oft dem schönen Satz folgend: «Act local, think global».

Der Name von Style war Programm. Und die Leser und Leserinnen bekamen, was sie wollten. Und wenn es jetzt ein Ende gibt, dann hat das mit den Machern nichts zu tun. Nur mit den Mode- und Kosmetikfirmen, die in der Style-Welt plötzlich kein Geld mehr in ein Hochglanz-Magazin investieren wollten. In ein Magazin, das ihr Sprachrohr war.





Es zeichnete sich früh ab. Während man früher in den Redaktionen mit Parfum- und Kosmetikprodukten grosszügig bemustert wurde, meinte man plötzlich, eine Pressemappe tut es auch. Und dort, wo man interessante Presse-Events durchführte, gab es einen Mail-Versand.





Die Schweizer Luxus-Branche hat ein Eigentor geschossen. Ein besseres Medium als Style hatten sie nie und werden sie auch nicht mehr bekommen. Und wer Cremes für 400 Franken und mehr verkauft, sollte auch ein Werbebudget haben. Auch für Handtaschen, die oft mal die Kleinigkeit von 7000 Franken kosten. In Worten: siebentausend.





Aber eine Milliarden-Branche wurde zu Trittbrettfahrern. Das SI-Style-Team wurde Opfer einer Entwicklung, die lange vor Corona begann: Schreibt doch über uns, aber Werbegeld für euch haben wir nicht (mehr). Eine Plattform wie Style war für die Luxus-Branche in der Schweiz wichtig. Sie wird das Eigentor zu spüren bekommen.