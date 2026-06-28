28.06.2026

Fibo Deutsch

Gehört Basel, die Stadt des Morgestraichs, der Messmögge und Medikamente, nicht mehr zur Schweiz? Da feierten die Bebbis am Wochenende drei Tage lang seit Freitag mit 200'000 begeisterten Besuchern das 32. Eidgenössische Jodlerfest und die drei grossen Titel der Schweizer Sonntagspresse nahmen unisono keine Notiz davon! Der ESC der Gutturallaute fand keine Beachtung. Ich befragte die Mediendatenbank zu Sonntagszeitung und Jodlerfest: «Es wurden keine Resultate gefunden». NZZ am Sonntag und Jodlerfest: «Es wurden keine Resultate gefunden.» Die Hoffnung richtete sich auf den Sonntagsblick, den Hort des Brauchtums. Die grosse Enttäuschung: Chefredaktor Reza Rafi widmete den Jodelnden lediglich eine Bildlegende: «Drei Frauen suchten Kühlung in einem Brunnen.» Dazu kam das Foto eines einzelnen Sängers, der ein Glas Most trinkt. Die Sonntagszeitung fesselte ihre Leser mit einer Doppelseite unter dem Titel «Kampfjet-Socken für die Ukraine». Die NZZ am Sonntag begrüsste den Sonntag mit der Auftaktseite «Cool Britannia». Frage: Sollten sich unsere Sonntagsjournalisten nicht wieder mehr um die Interessen ihrer Leser als um die eigenen Befindlichkeiten kümmern?

Hans Jürg (Fibo) Deutsch arbeitete seit 1960 für Ringier und hatte die verschiedensten Funktionen inne, unter anderem Chefredaktor der Schweizer Illustrierten.

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