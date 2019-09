Kleinlich im kleinen Land

Pierre Rothschild

Eines muss man den Schweizer Medienunternehmen lassen: Auch in der Zeit der Probleme und der nötigen Neuorientierung sind sie gegenseitig auf Distanz. Erschreckend jetzt zu sehen beim Schweizer Digitaltag, der ein beachtlicher Erfolg war (persoenlich.com berichtete).

Jede Idee entsteht irgendwo und irgendwann. Und der Digitaltag ist sicher zum grössten Teil Marc Walder zu verdanken, dem CEO von Ringier. Wenn man aber jetzt sah, dass es vor allem der «Blick» und die Ringier-Medien waren, die über diesen Trendtag berichteten, wird man nachdenklich.

Die Hinführung zum digitalen Denken und Handeln bringt allen etwas, sicher nicht nur Ringier. Wenn aber eine landesweite Veranstaltung, in vielen Städten, an vielen Orten, nicht die richtige mediale Beachtung findet, stimmt das nachdenklich. Auffallend meldete sich nur die BZ zu Wort: Die Veranstaltung sei noch kein Strassenfeger. Kritik ist besser als gar nichts.

Klar: Die Veranstaltung würde die Herzen des Publikums mehr finden, wenn nicht nur Wirtschaftsleute in die Kameras blicken würden, sondern populäre Namen und Trendmacher. Warum nicht unsere Musikstars, warum nicht Federer und Hingis ? Oder Bea Knecht, die Zattoo-Erfinderin, oder Roland Brack …

So oder so: Nur weil die gute Idee von Ringier kommt, darf man sie nicht unterschlagen. Das ist klein und kleinlich. An Burdas «Bambi» sieht man die Kaderleute von Springer und Bertelsmann. Und bei der «Goldenen Kamera», einst von Springer, auch die Burdas.

Kleines Land. Kleines Denken ? Hoffen wir es nicht.



Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse.

Unsere Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.