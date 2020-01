Radio-Messuhr ist wenig zeitgemäss

Christian Beck

Am Donnerstag wurden die Radio-Nutzungszahlen vom zweiten Halbjahr 2019 publiziert. Richtig Federn lassen musste Radio SRF Virus und verlor innerhalb eines Jahres über 30'000 Hörer. Ebenso Energy Zürich (minus 33'000). Der Privatsender musste den Platz auf dem Thron Radio 24 freimachen (persoenlich.com berichtete). «Junge tragen halt keine Uhren mehr», witzelte SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi auf Twitter.

Junge tragen halt keine Uhren mehr — Klaus Bonanomi (@KlausBonanomi) January 10, 2020



Auch wenn er seinen Tweet mit einigen Smileys angereichert hat, so unrecht dürfte Bonanomi gar nicht haben. Richtig hübsch sind die Messuhren von Mediapulse nämlich nicht. Besonders Jungen dürfte es widerstreben, eine solche täglich am Armgelenk mitzuführen. Einen weiteren Grund für den Hörerrückgang bei Sendern mit vorwiegend jungen Hörern vermuten Branchenexponenten im Zeitgeist: Junge hören Radio per Smartphone – und tragen Kopfhörer. Selbst wenn sie sich mit einer Messuhr anfreunden würden: Eine Messung per Audiomatching wäre schlicht unmöglich.

Für die Messung der Live-Radionutzung kommt seit 2001 die sogenannte Audiomatching-Technologie zum Einsatz. Mittels einer Uhr werden Audiosequenzen aufgezeichnet und mit einer Referenzdatenbank abgeglichen. 2018 wurde das Radiomesssystem umfassend erneuert. Neu sind eine dichtere Datengrundlage dank einer grösseren Stichprobe, längere Beobachtungszeiten oder eine kontinuierliche Datenübertragung. Geblieben sind Uhren, Mediawatch genannt, als Messinstrument.

Dass die Radionutzung über Kopfhörer vom verwendeten, auf Audiomatching basierenden Messsystem nicht erfasst werden könne, sei systemimmanent – sprich: gehöre einfach dazu. Dieser Umstand sei «wohlbekannt», heisst es bei Mediapulse auf Anfrage. Aber: «Der Anteil der Radionutzung, welcher via Kopfhörer geschieht, wird mittels alternativer Datenquellen (Befragungen) abgeschätzt und befindet sich gemäss diesen Quellen nach wie vor auf niedrigem Niveau», schreibt Martin Weber, Research Manager Radio der Mediapulse. Insbesondere würde durch eine Erfassung der Kopfhörernutzung für Radio kaum Reichweite hinzukommen, weil es nur sehr wenige Personen gebe, die Radio ausschliesslich über Kopfhörer nutzen würden.

«Eine Erweiterung des Messsystems zur Erfassung ist zurzeit nicht geplant», so Weber weiter. Verfügbare Varianten wären «umständlich, kostspielig und nicht zukunftssicher». Angesichts des kleinen Nutzungsvolumens werde – in Abstimmung mit dem Radiomarkt – somit von einer technischen Messung weiterhin abgesehen.

SRF liefert derweil auf Twitter eine Erklärung zum Einbruch beim Sender Virus:



Auch wenn Mediapulse und SRF offensichtlich Erklärungen haben: Die Forscher müssen dennoch genau hinhören, wenn laut den neusten Radio-Nutzungszahlen immer mehr weghören. Kopfhörertragende Smartphone-User verbreiten sich nämlich zunehmend.



Christian Beck ist Redaktor bei persoenlich.com.