Vorteile für die Marke und das Land

Wichtig ist, dass eine Marke Position bezieht. Das Thema Impfen ist nicht politisch, sondern politisiert. Die Impfempfehlung ist zutiefst menschlich, sie schützt alle und alle profitieren. Eine Marke, die jedem gefallen will, gefällt am Ende niemandem. Marken wie Nespresso und McDonald's, die in Deutschland Teil der Kampagne sind, aber in der Schweiz nicht, verwirren doch eher, denn das Virus ist überall gleich bedrohlich.