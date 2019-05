Wie ein gallisches Dorf

Matthias Ackeret

Kurz vor Ostern brannten in Paris, der Stadt der Liebe, nicht nur die Herzen, sondern auch die Notre-Dame. Für einen kurzen Moment verharrte die Welt in kollektiver Trauer. Auf allen Medien dominierte nur ein Thema. Mit wenigen Ausnahmen: das Schweizer Fernsehen ignorierte die Schreckensmeldungen aus Frankreich – und brachte die Gesundheitssendung «Puls». Ein gallisches Dorf, das sich gegen die Ereignisse in der Hauptstadt der Gallier stemmt.