Nach über acht Jahren Zusammenarbeit verleiht Adform der Agentur Equipe begehrte Label «Adform Certified Partner». Das Zertifikat wird Agenturen verliehen, «die nachweislich über die fachlichen Kompetenzen sowie personellen Ressourcen verfügen, um komplexe Medienprojekte über den Adform Full Stack umzusetzen», wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu zählen die grundlegenden Module Adserver, Demand Site Platform (DSP), Data Management Platform (DMP) sowie Dynamic Content Optimization (DCO).

Equipe hat nach eigenen Angaben zahlreiche Projekte mit diesen Modulen umgesetzt. Dabei hat Equipe sowohl Erfahrung in der Planung und Implementierung des Adform-Full-Stack, wie auch im Betrieb beziehungsweise in der Mediaplanung, Einkauf, Messung und Optimierung von Online-Kampagnen.

Adform lässt sich mit allen digitalen Marketing-Kanälen verbinden, um diese zentral zu managen. Mit Hilfe der integrierten DMP können alle Interaktionen mit digitalen Touchpoints, wie beispielsweise Display-Werbung, E-Mail, Partnerschaften, aber auch die eigene Webseite, in einer benutzerzentrierten Datenbank gespeichert, ausgewertet und in digitalen Kampagnen wieder verwendet werden. Dies erlaubt, die einzelnen Marketingmassnahmen aufeinander abzustimmen und in der Folge die Effizienz der Kommunikation und damit des ROMI (Return on Marketing Investment) markant zu steigern.







Equipe hat basierend auf den Projekterfahrungen eine Vorgehens-Methode entwickelt, welche durch die Analyse der IST-Situation, über die Potential-Analyse zur Planung des Data Layer einen planbaren Einstieg in die Welt des datengetriebenen Marketings erlaubt. Des Weiteren lassen sich mit Adform zahlreiche Prozesse automatisieren, um gezielt die gesetzten KPIs zu bedienen und zu verteidigen. (pd/cbe)