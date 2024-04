Best of Swiss Web: Arosa Tourismus holt den Master of Swiss Web

An der Award Night vom Donnerstag in The Hall in Dübendorf hat «Arosa Tourismus: Arosa macht Träume wahr.» das Rennen für sich entschieden und sich den Titel Master of Swiss Web geschnappt.

«Arosa als Destination hat die Aufgabe, jedes Jahr aufs Neue Reichweite und Engagement für den Ferienort zu generieren. Mit der neuen Winterkampagne 2024 ist es gelungen, die Magie der Berge eingefangen. Dazu wurden die neuesten Möglichkeiten von GenAI genutzt, um Bergträume in Kampagnen-Bilder umzuwandeln», so das Urteil der Jurymitglieder laut Mitteilung.

Die Kampagne fragte: «Was ist dein #Bergtraum?» und rief dazu auf, den eigenen persönlichen Bergtraum von einem KI-Tool in ein Bild umsetzen zu lassen. Diese erste crowd-generierte KI-Kampagne der Schweiz sorgte für Aufmerksamkeit und überzeugte die Jury mit ihrem emotionalen und mustergültig auf verschiedensten Channels inszenierten Markenerlebnis.

93 Auszeichnungen in 11 Kategorien



Das Fazit der Expertenjury von Best of Swiss Web lautet: 11 Goldbojen, 28 silberne und 54 bronzene Auszeichnungen. Die Siegerprojekte gewähren unter anderem einen Blick in die Welt von Disponentinnen und Disponenten, zeigen, wie heute digitales Lernen funktioniert oder was eine moderne E-Commerce-Plattform ausmacht.



Die Übersicht zu allen Gold-, Silber- und Bronze-Gewinnern gibt es auf der Website von Best of Swiss Web.

Im Rahmen der Award Night wurde am Donnerstagabend auch der Goldbach Crossmedia Award verliehen. 30 Kampagnen buhlten an der Award Night um den Goldbach Crossmedia Award. Den Sieg sicherten sich Auftraggeber Samsung und Auftragnehmer Sir Mary mit ihrer immersiven Multichannel-Kampagne «The FlipCode Mystery» (persoenlich.com berichtete). (pd/wid)