Mit den Top-Listen präsentiert YouTube die am häufigsten angeschauten Videos des Jahres. In mehr als der Hälfte der Top-Videos wird das Coronavirus thematisiert – auf informative, wissenschaftliche oder unterhaltsam-parodierende Weise. Gerade ab dem Start des Lockdowns im Frühjahr war YouTube für viele Schweizerinnen und Schweizer jene Anlaufstelle, um sich zum Thema auf dem Laufenden zu halten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das sind die YouTube Videos des Jahres 2020, die am meisten von Nutzern aus der Schweiz geschaut wurden (exklusive offizielle Musikvideos):





10. Stefan Büsser



9. Aditotoro



8. Terra X Lesch & Co



7. Juju Fitcats



6. The Survival



5. Greg Guillotin



4. MaiLab



3. Der Schweizerische Bundesrat



2. SRF Zwei am Morge



1. Mr. Tfue



Google veröffentlicht die Top-Listen der in der Schweiz am meisten angesehenen YouTube-Videos des Jahres 2020 in zwei Kategorien – die Top-Videos allgemein sowie die Top-10-Musikvideos. Die Liste der Top 10-Musikvideos wird angeführt durch den US-Rapper Future mit dem Song «Life Is Good» featuring Vocals des kanadischen Rappers Drake. Aber auch die in der Region Luzern aufgewachsene Rapperin Loredana schafft es im 2020 mehr als einmal in die Top 10. Deutschrapper und internationale Rapper dominieren dieses Schweiz-Ranking im 2020. (pd/cbe)