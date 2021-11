Best of Swiss Web 2022: Die besten Webseiten werden gesucht

Nach einer kurzen Pause ist es wieder soweit: Ab sofort und bis zum 3. Februar 2022 können Auftraggeber und -nehmer aus der ganzen Schweiz ihre besten Webprojekte des Jahres einreichen. Die Teilnehmenden haben gemäss einer Mitteilung Chancen auf Bojen in elf Kategorien, die an der grossen Award-Night vom

7. April 2022 in der Samsung Hall überreicht werden. Im Rahmen dieses Anlasses findet zudem auch die Verleihung des Goldbach Crossmedia Awards statt (persoenlich.com berichtete).

Aufgrund der Corona-bedingten Verschiebung der Award-Night von Best of Swiss Web 2021 verkürzt sich die Wartezeit zwischen der letzten Preisverleihung und der Lancierung von Best of Swiss Web 2022 von sechs auf lediglich zwei Monate.

Hostpoint ist neu Sponsoringpartner

Das Team von Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps freut sich gemäss Mitteilung, Hostpoint als neuen Sponsoringpartner zu begrüssen. Claudio Röllin, Co-Founder von Hostpoint, sagt zur Partnerschaft: «Als grösster Webhosting-Provider und Domainregistrar der Schweiz verfolgen wir die Entwicklung in der Schweizer Digitalszene sehr genau und möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass die besten Projekte auch sichtbar sind und gefeiert werden können.» Hostpoint ergänze damit die bisherigen Sponsoren und Partner Goldbach, Dot.swiss, Magnolia, Opacc, Teambox und Digicomp.

Alle Internetauftritte mit einer «.swiss»-Endung haben auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, zusätzlich einen Spezialpreis zu gewinnen: Best of Swiss Web vergibt in Kooperation mit Dot.swiss bereits zum dritten Mal den «Best of .swiss»-Award. Die zweite Boje in eidgenössischem Rot ging am 06. September 2021 an KLN.swiss. Die Projekte werden gemäss Mitteilung nach ihrer handwerklichen Qualität beurteilt, aber auch danach, ob sie in ihrer visuellen Gestaltung und Anmutung die als typisch schweizerisch geltenden Eigenschaften Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit umsetzen.

Der Juryprozess der Best of Swiss Web Awards

Alle eingereichten Projekte durchlaufen einen zweistufigen Jurierungsprozess, wie es weiter heisst. Für die Bewertung zuständig sind die jeweiligen Fachgremien pro Kategorie, die von ungefähr zehn ausgewählten Experten und Spezialistinnen gebildet werden. Insgesamt über 100 Jurymitglieder und das ausgeklügelte Juryverfahren garantieren ein «Höchstmass an Objektivität» bei der Vergabe der Gold-, Silber- und Bronze-Awards. Von diesen prämierten Projekten werden die besten als Kandidaten für den Master-Titel ins Rennen geschickt. Der Master of Swiss Web wird schliesslich in einer dreistufigen Jury- und Publikumswahl vergeben. (pd/tim)