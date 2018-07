Die Fullservice-Digitalagentur Namics baut ihr Creative Director Board aus. Ergänzt wird es um Marco Becker in Zürich und Nikola Vukasinovic in Belgrad. Mit der Ernennung der beiden Experten, die länderübergreifend für internationale Kunden arbeiten, will die Agentur weiter in ihre «kreative Exzellenz» investieren, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das zeige sich auch im Ausbau des Belgrader Standortes. Nikola Vukasinovic erweitere in Belgrad das Angebotsfeld User and Brand Experience, damit Namics auf dem Markt weiterhin wettbewerbsfähig bleibe.

Marco Becker ist seit 2016 bei Namics. Seit Juli 2018 gehört er zum Creative Director Board. In dieser Funktion ist er für die Konzeption von Kundenprojekten verantwortlich und stellt bei interdisziplinären Digital-Projekten die kreative Exzellenz sicher, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem berät er Kunden in Gestaltungsfragen. Aktuell betreut Becker als Design Lead internationale Konzerne aus dem Finanzumfeld sowie der Schmuckbranche. Darüber hinaus ist der 39-Jährige zuständig, das Design-Team in Zürich auszubauen.

Nikola Vukasinovic blickt auf über 14 Jahre Erfahrung als User Experience Designer zurück. Seit 2016 arbeitet er bei Namics. Ab Juli 2018 übernimmt er als neu ernannter Creative Director die Führung des Kreations-Teams in Belgrad. Dazu gehört neben der Konzeption und Entwicklung auch die Qualitätssicherung der Lösungen, die in Belgrad entwickelt werden. Zudem ist Vukasinovic für den Ausbau der Design-Expertise am Belgrader Standort verantwortlich. Aktuell betreut er globale Grossbanken sowie Industrieunternehmen. (pd/as)