Google Schweiz hat eine Auswertung aller im ersten Quartal 2023 in der Schweiz geschalteten YouTube-Werbeanzeigen vorgenommen und kürt die Top 5 Marken in drei verschiedenen Werbevideo-Längen - Bumper Ads (6 Sekunden), Short-Form Videos (10-30 Sekunden) sowie Long-Form Videos (ab 31 Sekunden).

Anhand des YouTube Ads Leaderboards des ersten Quartals 2023 lasse sich gut erkennen, dass die meisten Marken auf verkaufsorientierte Kampagnen setzten, in welchen spezifische Produkte und Services im Vordergrund stehen, schreibt Google in der Mitteilung. Dies sei nachvollziehbar: Nach dem starken Fokus auf die Weihnachtszeit im Endjahresquartal, in der oft emotionale Kampagnen im Vordergrund stehen, konzentrierte man sich in der Nach-Weihnachtszeit pragmatisch auf die relevanten Angebote.

Top 5 in der Kategorie «Bumper Ads» (6 Sekunden)

5. Beliani

4. Lindt Switzerland

3. Valiant Bank

2. Brack.ch

1. WWZ



Top 5 in der Kategorie «Short-Form» Videos (10-30 Sekunden)

5. Zermatt Unplugged



4. Migros

3. Kybun

2. Kenny’s Autocenter

1. Coop

Top 5 in der Kategorie «Long-Form» Videos (ab 31 Sekunden)

5. HP Schweiz

4. Radio Melody

3. Hublot

2. FlatDrive

1. Migros

Im Rückblick auf das erste Quartal 2023 der «YouTube Ads Leaderboard präsentiert Google Schweiz die Top-5-Werbeclips der Schweiz in drei verschiedenen Kategorien. Ein Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe, Zuschauerbindung, Klicks und Sentiment berücksichtigt, bestimmt das Ranking. (pd/wid)