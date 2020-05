Ginetta: Erfahrener UX-Researcher neu im Team

Die Digitalagentur Ginetta stärkt das Research-Team mit Marc Blume als Senior User Researcher. «Mit seinem grossen Erfahrungsschatz und Know-how wollen wir unsere Methodenkompetenz weiter ausbauen – um in Zukunft noch erfolgreichere Produkte für unsere Kunden und deren User zu konzipieren», wird Ilona Baier, Managing Director, in einer Mitteilung zitiert.

Blume studierte Psychologie in Deutschland und den USA mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. Ab 2001 leitete er bei der Swisscom Innovations das User Centered Design Team, wo er Ginetta-Gründer Simon Raess kennenlernte. Im Jahr 2007 wechselte er zu Stimmt, wo er erst als Projektleiter, später als Methodenspezialist tätig war. Von 2014 bis 2020 unterrichtete und forschte er am Institut für Marketing Management der ZHAW in Winterthur als Dozent für Customer Experience Management. Neben dem Engagement bei Ginetta lehrt Blume an der ZHAW auch weiterhin Qualitative Nutzerforschung im CAS Service Design & Innovation sowie im CAS Business Analysis and Methods. An der Hochschule für Technik in Rapperswil betreut er zudem Studierende des MAS Human Computer Interaction Design (HCID) bei ihren Masterarbeiten.

Als Psychologe taucht Blume laut Mitteilung immer wieder tief in die Welt des Benutzers ein, um Gewohnheiten, Bedürfnisse und Ziele unterschiedlicher Anwendungsgruppen zu erforschen. Bei Ginetta werde er die Erkenntnisse aus seinen Studien nutzen, um zusammen mit Designern massgeschneiderte Benutzeroberflächen zu kreieren. Seine Expertise bringe er seit dem 1. März 2020 bereits auf ersten Ginetta-Projekten wie zum Beispiel für Ikea oder Endress+Hauser ein.

Ginetta begann laut Mitteilung vor zwölf Jahren als erste Digitalagentur der Schweiz Psychologen zu engagieren, welche als UX-Researcher die Benutzer genau erforschen und massgeschneiderte Produkte konzipieren, die Massstäbe setzen. (pd/cbe)