Tamedia: Erstmals zu internen Hackdays geladen

Auf vielfache Anregung von Engineers und Tech Leads hat Tamedia zu den ersten TX Hackdays geladen. Der Anlass will die Can-do-Mentalität sowie den unternehmensinternen Technologieaustausch fördern und soll die Teilnehmenden nicht nur vernetzen, sondern auch inspirieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

So trafen sich letzte Woche rund 40 Engineers aus allen Bereichen von Tamedia im bündnerischen Parpan zu TX Hackdays. Zweck dieses zweitägigen Workshops war es, an verschiedenen Ideen zu arbeiten, mit dem Ziel, dass diese auch in Produktion gehen.

«Hackdays bieten eine wunderbare Gelegenheit, zu zeigen, was in 24 Stunden entstehen kann, wenn wir mit vollem Fokus in kleinen und erfahrenen Teams zusammenarbeiten», wird Thomas Gresch, Group CTO von Tamedia, zitiert. «Die Hackdays dienen uns auch als ein Innovationslabor für die Bereiche Publishing, Classifieds, Marketplaces und Ventures.»

Klar sei: Nicht alles laufe rund an solchen Events, und es gebe Ideen, deren Umsetzung ein paar Fragezeichen hinterlassen oder als «epic fail» enden würden. «Wer nichts wagt, gewinnt nichts. Deshalb ermuntern wir die Mitarbeitenden nicht nur an den Hackdays, auch mal einen Moonshot zu wagen – mit dem Risiko, hart auf dem Boden der Realität zu landen», so Gresch weiter.

Ausblick: TX Tamedia Exchange

Die TX Konferenz, früher bekannt als Tamedia TX, ist die jährliche digitale Tamedia-Konferenz mit den Schwerpunkten Marketing, Produkt und Technologie. Sie ist laut eigenen Angaben die grösste Entwicklerkonferenz der Schweiz und findet am 25. Juni 2019 zum fünften Mal statt. Dieses Jahr erwartet Tamedia über 600 Teilnehmer aus dem gesamten Unternehmen. (pd/cbe)