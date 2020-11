Best of Swiss Web: Hinderling Volkart bleibt an der Spitze

Hinderling Volkart part of Dept ist erneut an der Spitze der Bestenliste von Best of Swiss Web. Zum 20. Mal wurden am 22. Oktober 2020 die Best of Swiss Web Awards verliehen. In elf Fachkategorien wurden erneut die besten Digitalprojekte der Schweiz gekürt (persoenlich.com berichtete).

Unic ergatterte dieses Jahr «sagenhafte 33,83 Punkte, mehr als sämtliche Mit(be)werber», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. In der 5-Jahres-Bestenliste stehe Unic neu an zweiter Stelle und übernehme die bisherige Position von Jung von Matt Limmat. Auf der 10-Jahres-Bestenliste habe Jung von Matt Limmat allerdings noch immer die Nase vorn.

Die Spitze blieb dieses Jahr relativ stabil, wie es weiter heisst. Der beachtlichste Sprung gelang demnach Smartive auf der 5-Jahres-Rangliste. Die Agentur konnte in diesem Jahr ganze 25 Ränge gutmachen und kletterte von Rang 44 auf Rang 19.

Seit 2019 wird das Ranking neu in eine 10- und eine 5-Jahres-Liste unterteilt, um sowohl längerfristige Branchenerfolge als auch aufsteigende Unternehmen zu würdigen. (pd/cbe)