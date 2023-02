Kingluencers

Influencer rufen zu Spenden nach Erdbeben auf

Die Initiative #KFcares für den Monat Februar geht an die hilfebedürftigen Menschen in der Türkei und in Syrien, gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz.

Am 6. Februar ereignete sich im türkisch-syrischen Grenzgebiet eine der schlimmsten Erdbebenkatastrophen seit 100 Jahren. (Bild: Keystone/EPA/Erdem Sahin)