Der Verwaltungsrat von N C hat Irene Aeppli per 1. Oktober zur neuen Geschäftsführerin (CEO) ernannt. Andreas Nilitschka wird das Unternehmen in seiner Rolle als Präsident des Verwaltungsrats weiterhin strategisch begleiten, heisst es.



Aeppli ist bereits seit 2001 bei N C tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. Die gelernte Typografin und typografische Gestalterin war bei N C zunächst neben ihrer Funktion als Projektleiterin auch Ausbildnerin der Lernenden. Seit 2018 verantwortet sie das Beratungsgeschäft sowie das Projektmanagement der Software-Lösungen und Medien-Services. Aeppli ist seit fast 20 Jahren mit ihrem Team verantwortlich für den Projekterfolg von N C und ihrer Kunden. In dieser Zeit konnte sie ein ausserordentliches Verständnis sowohl für das Unternehmen und seine Angebote als auch für seine Kunden und ihre Bedürfnisse entwickeln, heisst es weiter.

Seit dem 1. Oktober bildet Irene Aeppli zusammen mit Mike Spoerri, COO, und Manuel Ginesta, CIO, die neue Geschäftsleitung von N C.

Nach 40 Jahren, in denen er als CEO die Entwicklung der N C von einem klassischen Lithografie-Betrieb in ein modernes Dienstleistungsunternehmen der grafischen Industrie geprägt hat, zieht sich Andreas Nilitschka nun aus dem operativen Geschäft zurück. Als Präsident des Verwaltungsrats wird er weiterhin die strategische Weiterentwicklung verantworten. (pd/wid)