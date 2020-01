Tamedia: Marina Bräm geht per Ende Mai

von Christian Beck

«Es war eine ziemlich sportliche Aufgabe», sagte Christoph Zimmer, Chief Product Officer, zum Redesign der Websites von Tages-Anzeiger, BZ oder 24 heures (persoenlich.com berichtete). Nach den nun aufgeschalteten Betaversionen sollen die definitiven Websites noch diesen Frühling online gehen. Danach, per Ende Mai, zieht Digital Design Director Martina Bräm aus Zimmers Team weiter, wie sie auf Twitter verkündete:

Nach dem geplanten Redesign im Frühjahr verlasse ich Tamedia und das tolle Team per Ende Mai, um mich nach dieser spannenden Aufgabe weiter zu vertiefen in Studium und Projekte.

.

Wer Interesse an meiner Stelle hat, bewerbe sich unbedingt hier: https://t.co/m2KD3UT2Yk — Marina Bräm (@MarinaBraem) January 22, 2020



«Es ist mir wichtig, meiner Arbeit in Zukunft einen freieren Rahmen zu setzen, um mich erneut zu vertiefen und weiterzuentwickeln», so Bräm gegenüber persoenlich.com. «Nach der intensiven Zeit mit dem grossen Redesign-Projekt im vergangenen Jahr erfordert zudem mein Studium ein höheres Mass an Aufmerksamkeit. Im kommenden Juni habe ich Prüfungen. Zugleich ist ein wichtiger Teil des Relaunchs bis dahin durchgeführt.»

Bräm wird sich ab Sommer 2020 auf den Aufbau ihrer Selbständigkeit konzentrieren. «Dabei bin ich an Auftragsarbeiten interessiert und möchte eigene Projekte initiieren, in denen ich gezielten Fragestellungen nachgehe und Inhalte aus dem Studium mit meiner Arbeit verknüpfe.» Die Medienbranche interessie sie nach wie vor, so die 39-Jährige. «Das gesamte Erfahrungspaket aus den letzten Jahren ist prägend für mich. Ich möchte diese Erfahrungen reflektieren, anreichern und neu kombinieren. Dabei gesellschaftlich relevante Inhalte zu verfolgen, ist weiterhin ein grosses Anliegen von mir.»

Bräm wird ihre Lehraufträge weiterführen und sich ab Sommer 2020 auch im neu gegründeten Bachelor-Studiengang «Data Design & Art» an der Hochschule Luzern engagieren.

Von NZZaS zu Tamedia

Nach der Fachklasse für Grafik arbeitete Bräm als Grafik-Designerin in Werbeagenturen, bevor sie sich auf die Informationsvisualisierung und -vermittlung fokussierte. 2009 und 2011 schloss sie den Bachelor und Master of Arts in Design an der Zürcher Hochschule der Künste in den Vertiefungen «Scientific Visualization» und «Erkenntnis Visualisierung» ab. Danach folgten verschiedene Stationen in der Medienbranche, kombiniert mit freien Auftragsarbeiten und Engagements in der Lehre. Von 2013 bis 2015 entwickelte sie bei der NZZ am Sonntag die Disziplin der grossen Infografiken.

2016 ging Bräm zu Tamedia als Ressortleiterin Infografik. Im März 2019 wechselte sie als Design Director in das Digitalteam von Christoph Zimmer mit dem Schwerpunkt des Relaunchs des Gesamtauftritts (persoenlich.com berichtete). Zeitgleich startete sie einen berufsbegleitenden Master of Science in «Applied Information and Data Science» an der Hochschule für Wirtschaft in Luzern.