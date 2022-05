Der Versicherer Smile will sich mithilfe digitaler Innovation für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Das Angebot smile.green Engagements wird am Montag lanciert und sei fortan ein integrierter Bestandteil des digitalen Geschäftsmodells, heisst es in einer Mitteilung.

Mit smile.green Engagements denke der Versicherer Nachhaltigkeit radikal von Kundinnen und Kunden her, schreibt Smile. Das Insurtech investiere in digitale Innovation und setze auf Community und Lifestyle als zentrale Bausteine jedes Engagements.

Ein Beispiel der neuen Smile Value Proposition ist «E-Dokumente». Smile schafft die physischen Dokumente ab und incentiviert den Wechsel von Papier auf eine 100 Prozent digitale Kommunikation mit dem Nachhaltigkeits-Reward. Gleichzeitig werden eingesparten Mittel direkt von Smile in internationale Waldprojekte reinvestiert. Gemeinsam mit dem NGO Eden Projects unterstützt die Online-Versicherung damit Wiederaufforstungsprojekte und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Ländern wie Madagaskar, Indonesien, Nepal oder Haiti.

«Grundlage der Nachhaltigkeitsangebote ist stets unser digitales Geschäftsmodell. Dank innovativer Technologie und einer effizienten Cloud-Infrastruktur können wir das Nachhaltigkeitspotenzial der Community ausschöpfen und unsere Kundinnen und Kunden befähigen, entlang ihres Lifestyles Gutes zu tun. Jeder gespendete Reward, jede umweltbewusste Autofahrt und jeder Kunde, der von Papier auf elektronisch umsteigt, zählt», sagt Pierangelo Campopiano, CEO von Smile.

Die verschiedenen smile.green Engagements werden konsequent in die bestehenden Prozesse eingebaut und via Gamification auf der Smile App einer möglichst breiten Kundschaft zugänglich gemacht. Exemplarisch für die Gamification stehen die Rewards. Nebst dem Wechsel auf E-Dokumente kommen sie beispielsweise auch beim umweltbewussten Fahren zum Einsatz. Ihre Belohnung können User und Kundinnen in der Smile App mit einem Klick für einen guten Zweck spenden. Auf den moralischen Zeigefinger oder Bevormundung verzichtet die Online-Versicherung komplett. Die Kundinnen und Kunden erhalten einfache Angebote und entscheiden selbst darüber, ob sie sich anschliessen wollen oder nicht.

Am Montag wird smile.green Engagements mit einer Kampagne lanciert: Unter dem Titel «Keine Alibi-Übungen» machen zwei Werbespots auf humorvolle Art und Weise auf die Engagements von Smile aufmerksam. Verantwortlich für die Spot ist PAM Advertising. (pd/wid)