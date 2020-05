Hoy: Philipp Sauber in den Verwaltungsrat gewählt

Hoy, amtierende «Digital Agency of the Year», hat seit der Gründung im Jahr 2016 «ein fulminates Wachstum hingelegt» und zählt heute bereits über 40 Mitarbeitende, heisst es in einer Mitteilung. Hoy unterstütze eine Vielzahl von renommierten Schweizer Unternehmen in den Bereichen Advertising- und Daten-Technologie.

«Um dieses Wachstum weiter voranzutreiben und die Strategie der Unternehmung auf neue Herausforderungen vorzubereiten, haben wir mit Philipp Sauber einen ausgewiesenen Unternehmer gewinnen können, der sowohl die Branche wie auch die Welt der digitalen Marketing- und Werbemöglichkeiten kennt, zudem im Bereich Marketing & Sales wertvolles Know-how in den Verwaltungsrat bringt», wird Verwaltungsratspräsident Urs Schneider zitiert.

Sauber blickt auf 20 Jahre Unternehmertum zurück und hat zuletzt Plan.Net Suisse geführt, welche er im Frühjahr 2019 an die Serviceplan Gruppe verkaufte (persoenlich.com berichtete). Seitdem führt Philipp Sauber verschiedene Verwaltungsrats- und Projekt-Mandate und unterrichtet als Dozent bei der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Hoy, von Mediaschneider gegründet, bietet Dienstleistungen in den Bereichen SEA, SEO, Programmatic Advertising, Brand Safety, AdOperations, sowie Tracking & Analytics an. (pd/cbe)