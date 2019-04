Digital Marketing Award: Amorana ist «Digital Marketer of the Year»

Am Donnerstag hat die IAB Switzerland zum neunten Mal den Digital Marketing Award verliehen. In drei Kategorien wurden Preise für besondere Leistung im Digital Marketing vergeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Awardverleihung fand im Rahmen der neuen Konferenz Dex – Digital Experience in Zürich statt.

Nominiert für den «Digital Marketer of the Year» wurden Unternehmen, die mit ihren digitalen Werbekampagnen im vergangenen Jahr aufgefallen sind: sowohl die Bandbreite der eingesetzten Massnahmen wie auch die Kreativität spielten eine Rolle bei der Beurteilung (persoenlich.com berichtete). Zu den nominierten Unternehmen durften sich Amorana, Audi, Brack und Lidl zählen.

Am Ende hat sich Amorana den Award geholt. 2018 zog das Unternehmen alle Blicke auf sich, weil sie viel in digitale Werbung investiert und sich über alle Formate ihrer Zielgruppe präsentiert haben. Ihre Werbung für erotische Artikel ist durchdacht und immer wieder mit Humor kreiert. Ausschlaggebend für den Entscheid der Jury war die Videokampagne für den Adventskalender von Amorana.

«Digital Agency of the Year» für Hoy

Wer setzte über den gesamten Kunden- und Verkaufszyklus digitale Marketing-Massnahmen nachhaltig und strategisch ein, um so den Kunden ein fortschrittliches digitales Markenerlebnis über sämtliche Touchpoints hinweg zu garantieren? Für den Award «Digital Agency of the Year» durfte die Jury ihre Auswahl aus den folgenden Nominierungen treffen: Dreifive, Havas Media, Hoy und MediaCom Switzerland.

Gewonnen hat Hoy: Die Zürcher Agentur hat in den letzten Jahren viel in Know-how und Technologie investiert und positioniert sich für Schweizer Kunden als eine der wichtigen Digital-Agenturen, die sehr eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten. Ihre hohe technische Kompetenz zeichnet sie zusätzlich aus, wie es in der Mitteilung heisst.

Zum «Digital Newcomer of the Year» wurde Anna Sidorova gewählt. Sie erzielte das beste Resultat bei der Abschlussprüfung des Diplomlehrgangs «Digital Marketing Grundkurs» der IAB Academy. (pd/cbe)