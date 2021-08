Die App für digitale Prospekte und Aktionen, Profital, hat den Meilenstein von einer Million Downloads erreicht, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine Million Downloads sei für jeden App-Anbieter eine stolze Zahl. «Doch in der vergleichsweisen kleinen Schweiz hat dieser Meilenstein einen ganz besonderen Stellenwert», wird Raphael Thommen, Geschäftsführer von Profital, zitiert. «Dass wir in so kurzer Zeit praktisch auf jedem achten Smartphone in der Schweiz vertreten sind, freut uns riesig – und wir wollen es zusammen mit unseren Nutzerinnen und Nutzern entsprechend feiern.»

Dazu hat Profital ein Video inklusive eigenem Song kreieren lassen. Dabei handelt es sich um einen Remix des Hits aus den 1990er-Jahren: «It's Cool Man». Zu eingängigen elektronischen Beats tanzt sich ein Double der Cool-Man-Legende Peter Steiner als Schnäppchenjäger durch den Laden. Dabei feiert er mit Konsumentinnnen und Konsumenten die besten Schnäppchen.

Das Video ist auf den Social-Media-Kanälen von Profital und verschiedenen Online-Plattformen aufgeschaltet. Der dazugehörende Song «Schnäppli» kann auf Spotify gestreamt werden. (pd/cbe)