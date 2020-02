Xing Schweiz: Robert Bertschinger wird Geschäftsführer

Ab Februar 2020 leitet Robert Bertschinger das Schweizer Geschäft des beruflichen Online-Netzwerks Xing. Gemeinsam mit dem lokalen Team in Zürich wird der 40-Jährige das Unternehmen bei der Positionierung im digitalen Arbeitsmarkt unterstützen und das Thema New Work in der Schweizer Arbeitswelt weiter vorantreiben.

Bertschinger stiess im August vergangenen Jahres zu Xing Schweiz, wo er bislang als Senior Partnership Manager für das Unternehmenskundengeschäft die Zusammenarbeit mit bedeutenden lokalen Partnern verantwortete. Die Position als Geschäftsführer von hat er per Anfang Februar 2020 angetreten.

Als ausgewiesene Führungskraft und Unternehmer verfügt Bertschinger über umfangreiche Management- und Vertriebserfahrung im IT- und Telekommunikationssektor. Bevor er zu Xing stiess, arbeitete der eidgenössisch diplomierte Wirtschaftsinformatiker als Chief Strategy Officer bei Netstream. Weitere berufliche Stationen davor waren unter anderem Vice President Sales & Alliances bei Totemo, Country Lead bei RSA sowie Country Manager Switzerland bei Cisco IronPort.

Bertschinger folgt auf Yves Schneuwly, der das Unternehmen 2019 verlassen hat. (pd/wid)