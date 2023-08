NK Media: Social Media Agentur expandiert nach Wien

Gerade hat NK Media in der Schweiz grössere Büroräumlichkeiten in der Zürcher Enge bezogen und nun eröffnet die Social Media Agentur im September einen neuen Standort in Wien. Da einige Projekte der jungen Werbeagentur mit Österreich verbunden seien, ergebe der Schritt strategisch Sinn, heisst es in der Mitteilung.

«Wir sind absolut stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die krasse Leistung, die uns diesen Schritt über die Landesgrenze ermöglicht hat. Ich freue mich auf die neue Herausforderung», wird Mitgründer Nicolas Kubat zitiert. Gründer Max Felner sagt: «Bussi & Baba, das wird mega!»



NK Media ist eine Social Media Agentur, die sich auf die Entwicklung von Social-Media-Strategien, Social-Media-Content sowie Werbemittel für performance-orientierte Werbekampagnen spezialisiert hat. Die Agentur wurde 2021 von Nicolas Kubat und Max Felner gegründet. Das Unternehmen beschäftigt momentan 15 Mitarbeitende. (pd/wid)