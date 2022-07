Localsearch: Stefan Wyss wird Kommunikationschef

Anfang Juli hat Stefan Wyss bei Localsearch (Swisscom Directories AG) als Head of Communications die Gesamtverantwortung für die interne und externe Kommunikation übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zusammen mit dem Kommunikationsteam sorge Wyss dafür, dass Localsearch mit seinen Produkten und Services «entlang der strategischen Roadmap optimal nach innen und aussen vertreten» werde. In seiner übergreifenden Rolle arbeite er eng mit der Geschäftsleitung und anderen zentralen Bereichen zusammen. Wyss sei zudem als Mediensprecher von Localsearch auch Ansprechpartner für Journalistinnen und Journalisten.

Wyss war zuletzt beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF zwei Jahre als Leiter der Medienstelle und Unternehmenssprecher tätig (persoenlich.com berichtete). Davor übernahm der heute 47-Jährige im Medienunternehmen seit 2009 während elf Jahren verschiedene Positionen. Unter anderem verantwortete er die Kommunikations- und Marketingberatung für die Informationsabteilungen von Radio und Fernsehen, war Mediensprecher der Chefredaktionen von Radio und Fernsehen und seit Mitte 2017 bis zuletzt auch stellvertretender Leiter des Bereichs Media Relations von SRF, zu dem nebst der Medienstelle auch das Team Social Media und die interne Fotoagentur gehört.

Vor seinem Engagement bei SRF arbeitete Wyss ab 2004 fünf Jahre journalistisch für die persönlich Verlags AG und leitete dort zuletzt die Online-Redaktion von persoenlich.com. Wyss studierte an der Universität Zürich Germanistik, Publizistik und Politologie und schloss das Studium 2003 mit einem Master erfolgreich ab. (pd/tim)