SMG: Swiss Marketplace Group prüft Sparpotenzial

von Christian Beck

Dank einem grossen positiven Sondereffekt im Zusammenhang mit der Gründung der Swiss Marketplace Group (SMG) hat die TX Group einen hohen Gewinn geschrieben (persoenlich.com berichtete). Verlierer des neuen Marktplatz-Joint-Ventures von Scout24 Schweiz und TX Markets könnte nun aber das Personal sein. Ein Informant sprach gegenüber persoenlich.com von einem bevorstehenden «massiven Stellenabbau». Dies will die SMG so nicht bestätigen.

«Die Bündelung der Kräfte zwischen Scout24 Schweiz und TX Markets hat zu einer gewissen Überschneidung und zu einem neuen Markenportfolio geführt, das die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie erfordert», sagte SMG-Kommunikationschef Daniel de Carvalho auf Anfrage. Die SMG müsse und wolle in der Lage sein, auf sich ändernde Umstände zu reagieren, wettbewerbsfähig zu bleiben und zu investieren, um mit den immer höheren Kundenerwartungen Schritt zu halten und Innovationen voranzutreiben.

«Daher ist es nur natürlich, dass wir unsere neue Organisation unter die Lupe nehmen und uns der Frage stellen, wie wir ein schlankes, agiles und effizientes Unternehmen schaffen können. Dazu gehört auch die Betrachtung der benötigten Ressourcen in den neu gebildeten Teams», so de Carvalho weiter. Da es sich um eine fortlaufende Analyse handle und derzeit verschiedene Szenarien durchgespielt würden, könne die SMG Swiss Marketplace Group nicht weiter Stellung nehmen. «Wenn und falls sich die Situation ändert, werden wir zuerst mit unseren Teams sprechen und Sie danach auf dem Laufenden halten», so der SMG-Kommunikationschef.

Das Marktplatz-Joint-Venture wurde im August gegründet. Die TX Group brachte die Onlineplattformen Ricardo, tutti.ch, Homegate sowie Car For You in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Ringier sowie die Mobiliar steuerten die Plattformen ImmoScout24, AutoScout24, MotoScout24, FinanceScout24 und anibis.ch bei. Im November wurde der neue Name SMG Swiss Marketplace Group kommuniziert.