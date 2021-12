Deutscher Reporter:innen-Preis: Barbara Achermann wird ausgezeichnet

Am Montag wurde der Deutsche Reporter:innen-Preis 2021 verliehen. Mehr als 850 Einreichungen gab es in diesem Jahr. 42 Vorjurys, fünf Hauptjurys haben diskutiert und am Ende zwölf Arbeiten ausgezeichnet. Einer der Preise geht in die Schweiz – und zwar an Barbara Achermann, Redaktorin bei Die Zeit Schweiz. Sie gewinnt in der Kategorie Kultur.

Die Jury schreibt dazu: «Pathé'O ist einer der wichtigsten Modeschöpfer Afrikas. Er nähte schon Hemden für Nelson Mandela und sieht sich selbst als Kämpfer: Die Menschen sollen sich endlich von der Übermacht der westlichen Modeindustrie befreien. Barbara Achermann hat Pathé’O für für das ‹Zeit Magazin› porträtiert und eine atmosphärische, sinnliche Reportage geschrieben, die mit gängigen Afrika-Klischees bricht und es ‹im Kopf kribbeln lässt›. Achermann führt vor, dass Textil ein überaus politisches Element ist, zeigt, wie sehr Mode von Europa aus gedacht wird, macht klar, wie sehr Europa Entwicklungshilfe braucht – aus Afrika.»

Hier finden Sie eine Übersicht aller Siegerinnen und Sieger.

Barbara Achermann arbeitet seit April 2019 als Redaktorin beim Schweizer Büro der Wochenzeitung Die Zeit (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)