Von SRF in die Privatwirtschaft: Barbara Bürer zügelt den Telefontalk ins «Kosmos»

Nachdem die Sendung «Nachtwach» aus Spargründen per Ende 2018 abgesetzt wurde (persoenlich.com berichtete), entschied sich das gesamte fünfköpfige Redaktionsteam, den Geist der Sendung auf privater Basis ausserhalb von SRF weiterzuführen.

Wie das Team in einer Mitteilung schreibt, will Barbara Bürer mit «Barbara Bürers Kosmos» «wieder jenen das Wort geben, die sonst nicht im Rampenlicht stehen».

Während Menschen aus der ganzen Schweiz am Telefon zu einem vorgegebenen Thema Geschichten aus ihrem Leben erzählen, verfolgt das Publikum vor Ort die Gespräche mit Funkkopfhörern mit. Via Live-Stream auf barbarabuerer.ch werden «die Telefonate übers Internet weiterhin in die Stuben des Landes übertragen».

Geldgeber gesucht

Erste Ausgabe ist am 14. Juni 2019 zum Thema «Dafür habe ich gekämpft.» Damit werde die Premiere «zu einem Abend voller Erfolgsgeschichten, aber auch Niederlagen – passend zum kämpferischen Frauenstreiktag», heisst es weiter.

«Barbara Bürers Kosmos» wird finanziell unterstützt von der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zürich und der Cassinelli-Vogel-Stiftung, sowie von Vereinsmitgliedern und Gönnerinnen und Gönnern. Zur längerfristigen Umsetzung seiner Pläne ist der Non-Profit- Verein laut der Mitteilung angewiesen auf weitere Unterstützerinnen und Unterstützer. (pd/eh)