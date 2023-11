Life of Thomas: Biografie von Thomas Trüb erscheint online

«Bringt man ein interessantes Leben zwischen zwei Buchdeckel? Ja, aber manchmal muss dafür viel Spannendes draussen bleiben. Auch weil Papier keine Töne und keine Filme wiedergeben kann.» Zu diesem Schluss kam Mark van Huisseling und entwickelte zusammen mit dem in München arbeitenden selbständigen Art Director Alexis Zurflüh eine digitale Biografie zur Wiedergabe auf Laptop, Tablet, Smartphone et cetera.

«Als ersten Protagonisten für diese neue Darreichungsform der Biografie suchte ich jemanden, dessen Laufbahn für Disruption im Medienbereich steht», wird van Huisseling in einer Mitteilung zitiert. «Mit Thomas Trüb fand ich die dafür wohl bestgeeignete Schweizer Persönlichkeit.» Trüb, der sich selbst als «Unternehmer mit Ringiers Geld» bezeichnete, gründete unter anderem die Wirtschaftszeitschrift Cash in der Schweiz und ihre Adaptionen in zahlreichen Ländern Osteuropas sowie Asiens. Darüber hinaus schob er etwa die Digitalisierung des Ringier-Verlags an.

«Die Idee einer Biografie schien mir zuerst etwas selbstverliebt, weshalb ich sie nicht unterstützen wollte», so Trüb. «Doch als Mark mir seine Vorstellung einer digitalen Umsetzung meiner Laufbahn, eigentlich: meines Lebens bis hierher, präsentierte, wurde ich neugierig genug, um mitzumachen.»

Die dreisprachige Webseite «Life of Thomas» – deutsch, französisch und englisch – ist ab sofort online. Neben einem ausführlichen Thomas-Trüb-Porträt (Überschrift: «Der letzte Yuppie», erschienen im Magazin der NZZ am Sonntag) gibt es zahlreiche Originaltöne von «TT» und seinen Wegbegleitern, reichlich Bilder plus Musik (darunter einen eigens für Thomas komponierten Song) sowie ein Gespräch mit ChatGPT darüber, was der Unternehmer Trüb heute wohl unternehmen würde. (pd/cbe)