Prix Walo: Blick TV zeigt die 46. Verleihung

Nachdem der 46. Prix Walo im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, wird die Preisverleihung nun feierlich nachgeholt. Der Gala-Event wird am Sonntagabend ab 19.30 Uhr als Live-Sendung auf Blick TV übertragen. Die Blick-Gruppe ist als exklusiver Medienpartner auf und neben der Bühne prominent vertreten, wie es in einer Mitteilung heisst. So wird Dominik Hug, Ressortleiter People Blick-Gruppe, die Laudatio in der Kategorie Filmproduktion halten. Der Live-Event wird als Stream bis 22.15 Uhr auf Blick TV zu sehen sein.

Blick-TV-Chefredaktor Sandro Inguscio freut sich auf die Live-Übertragung: «Der Prix Walo und der Blick sind zwei der traditionsreichsten Marken des Landes, die beide die Begeisterung für die vielfältige Unterhaltungsbranche in der Schweiz teilen.»

Der Prix Walo gilt als die höchste Auszeichnung im Schweizer Showbusiness. Ein 100-köpfiges Fachgremium wählt jeweils aus neun Kategorien die beliebtesten Stars der Unterhaltungsbranche. Hinzu kommen die Verleihung des Publikumspreises sowie die Vergabe des Ehren-Prix-Walo. Moderiert wird der Gala-Event in diesem Jahr von Komiker Stefan Büsser und Comedy-Grösse Regula Esposito. Die Show findet im SRF-Studio 1 statt und wird neben Blick TV auch auf Star TV ausgestrahlt.

Monika Kaelin wird durch den Abend führen. Sie ist Präsidentin des gemeinnützigen Vereins Show Szene Schweiz, Organisatorin und TV-Produzentin des Prix Walo. Für Kaelin ist die Veranstaltung eine echte Herzensangelegenheit: «Der Prix Walo soll in Erinnerung rufen, dass Kultur keine Nebensache ist. Wir mussten lange auf unterhaltsame Events und Abende verzichten, umso mehr freue ich mich, dass die Verleihung am Sonntag auf Blick TV im Rahmen der langjährigen Medienpartnerschaft eine derart prominente Bühne bekommt.» (pd/cbe)