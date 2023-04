Anna Meier steht als Moderatorin und Journalistin seit Jahren im Scheinwerferlicht. Nun richtet sich der Lichtkegel auch auf ihre Kunst. In der Galerie Kunsthaus Rapp in Wil zeigt sie unter dem Titel «Grow and glow» vom 13. Mai bis am 23. Juni 2023 ihre erste Einzelausstellung. (pd/wid)