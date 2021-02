SRF: «Donnschtig-Jass» tourt auch 2021 nicht

SRF hat sich entschlossen, auf die Produktion an verschiedenen Standorten zu verzichten und mit dem «Donnschtig-Jass» an einem Ort Gast zu sein: auf dem Kundelfingerhof im thurgauischen Schlatt. Dies aufgrund der unklaren Lage, was Veranstaltungen im Sommer betrifft. Der Entscheid über Publikum vor Ort fällt SRF zu einem späteren Zeitpunkt – stets unter Berücksichtigung der Richtlinien des BAG, wie es in einer Mitteilung heisst.

«In Absprache mit den ursprünglich geplanten Orten, haben wir die Tournee nochmals um ein Jahr verschoben», wird Yves Schifferle, Bereichsleiter Show a.i., zitiert. «Ein ‹Donnschtig-Jass› auf Dorfplätzen mit wenig oder ohne Publikum macht keinen Sinn. Wir halten darum diesen Sommer am letztjährig gut bewährten Konzept fest.» 2020 sendete der «Donnschtig-Jass» aus dem Freilichtmuseum Ballenberg (persoenlich.com berichtete).

Rainer Maria Salzgeber und Stefan Büsser empfangen auch 2021 prominente Gäste und hochkarätige musikalische Showacts. Jassfamilien aus der ganzen Deutschschweiz können sich für eine Teilnahme in der Sendung bewerben: jassen@srf.ch.

Schiedsrichterin Sonia Kälin wird im Sommer voraussichtlich ebenfalls wieder mit am Jasstisch sitzen. Definitiv entscheidet sich dies zeitnaher zur Sendung, wie SRF schreibt. (pd/cbe)