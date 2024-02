Winter Palace: Dreharbeiten in Walliser Schloss bald beendet

68. Song Contest

Deutschland muss ohne «Shit» auftreten

Der deutsche ESC-Teilnehmer Isaak muss den Songtext von «Always On The Run» wegen eines Wortes ändern. Am Donnerstag gibt SRF bekannt, wer für die Schweiz nach Malmö reist. Laut Blick ist es Sänger Nemo.