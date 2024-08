Radio Night 2024: Ein Abend ohne Nemo und ohne Zürichsee

Eigentlich hätte Nemo an der traditionellen Radio Night von Swiss Radioworld auftreten sollen – wie schon am Sommerfest von Goldbach (persoenlich.com berichtete). Doch bereits vor einem Monat teilte der Veranstalter mit, dass Nemo «aufgrund grosser Engagements im Ausland den Auftritt absagen musste». Der Sieg beim Eurovision Song Contest habe zu einer Vielzahl an Buchungsanfragen geführt, die Nemo nicht alle wahrnehmen könne. Stattdessen sorgte ein DJ für musikalische Unterhaltung.

Nichtsdestotrotz war der Networking-Event schon lange vor diesem Mittwochabend ausgebucht. In lockerer Atmosphäre kamen rund 200 geladene Gäste aus der Agentur-, Werbe- und Radiobranche zur Radio Night zusammen, um sich über die aktuellen Entwicklungen auszutauschen.

Der traditionelle Anlass fand aufgrund von Renovierungsarbeiten ausnahmsweise nicht an der gewohnten Location – im Haus am See in Zürich-Wollishofen – statt. Stattdessen wurde im und vor allem vor dem Carlton Restaurant & Bar in Zürich bei hochsommerlichen Temperaturen gegessen, getrunken und getratscht.

«Trotz der stetigen Digitalisierung über das letzte Jahrzehnt ist das Radio ein sehr reichweitenstarkes Medium, welches die Menschen aufgrund seines lokalen Informations- und Unterhaltungswerts sowie seiner Vielfalt bewegt», wird Ralf Brachat, Managing Director von Swiss Radioworld, in einer Mitteilung zitiert. «Audio als Ganzes inklusive der digitalen Verbreitung geniesst eine anhaltend wachsende Popularität. Genau dies wollen wir heute gemeinsam feiern.»

Die Radio Night findet jeweils am Vorabend des SwissRadioDay statt. Dieser wird am Donnerstag nur wenige Schritte weiter im Zürcher Kaufleuten durchgeführt.