Goldbach: Erneuter Besucherrekord am Sommerfest

«Caribbean Night» – so lautete das Motto des traditionellen Sommerfests von Goldbach. Die Temperaturen waren zwar bei weitem nicht so hoch wie in der Karibik. Aber das Wetter spielte mit – auch wenn es die Tage zuvor nicht so ausgesehen hatte. «Ein grosses Danke, Petrus», sagte denn auch Michi Frank, Noch-CEO der Goldbach Group. Und noch einen Dank richtete er aus: «Grazie, Goldbach.»

Denn: Am 12. Juli findet die Stabübergabe statt. Dann übernimmt der neue CEO Christoph Marty, der am Donnerstagabend gemeinsam mit Michi Frank die Gäste begrüsste. 1500 Hände hatten die beiden zu schütteln. Ein Rekord, der den letztjährigen gleich um 200 Besucherinnen und Besucher überbot. Stolze 1800 Gäste hatten sich übrigens angemeldet. «So viel wie noch nie», so Frank.

Die Gäste waren vorwiegend aus der Privatfernseh- und Privatradio-Szene, aber auch Vertreter von Werbeagenturen und Werbeauftrageber waren anzutreffen. Begrüsst wurden sie im Freibad Dolder hoch über Zürich nicht nur von Frank und Marty, sondern auch von Alexander Duphorn, CEO Goldbach Media, sowie TX-Group-Chef Pietro Supino.

Für Begeisterung sorgte der kurze Auftritt von Nemo. Drei Songs präsentierte das Bieler Gesangstalent, darunter auch den ESC-Siegersong «The Code». «Noch nie habe ich vor einem Pool gesungen», sagte Nemo – und bedankte sich auch bei diesem fürs Zuhören.



