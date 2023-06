MTV Unplugged: Erste frankophone Edition ist im Kasten

Extra für diese beiden Abende wurde der Schiffbau in Zürich umgestaltet. So steht die Bühne mittig im Raum, links und rechts die Zuschauertribünen. Das ganz in Weiss gekleidete Publikum blickte von ihren Plätzen direkt in die Seele des Musikers. «Es begann alles in einem Raum, wie diesem hier», sagte Stress – und der Aufnahmeknopf für die «MTV Unplugged»-Session wurde gedrückt. Der Westschweizer nahm das Publikum an die Hand und führte es nicht nur durch sein schöpferisches Schaffen, sondern zeigte diesem auch seine Lebensgeschichte.

«Es ist eine unglaubliche Chance und ja, es war eine Herausforderung – und das nach über 20 Jahren im Musikbusiness – ein ‹MTV Unplugged› auf die Beine zu stellen», wird Stress in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. «Ehrlich gesagt, es war eine Wahnsinnsarbeit, die wirklich nicht alltäglich ist, aber jede Sekunde wert war. Ich verspüre grosse Dankbarkeit und viel Hochachtung für alle Beteiligten.»

Die Songs für diese Zeitreise wurden von Andres Andrekson ausgesucht, arrangiert von Lilo Scrimalli und von Creative Director Roger Staub szenographisch umgesetzt (persoenlich.com berichtete). Eine zehnköpfige Band und ein eigens für «MTV Unplugged» zusammengestelltes Kammerorchester begleitete ihn musikalisch.

Vervollständigt wurden die Songs durch zahlreiche Überraschungsgäste. So begrüsste Stress unter anderem sein altes Double-Pact-Bandmitglied Negatif im Kreis des Publikums, aber auch langjährige Weggefährtinnen und Weggefährten wie Stefanie Heinzmann, Noah Veraguth, Bastian Baker und auch neue Bekannte wie EAZ, Sektion Züri, Loco Escrito, JP Cooper oder Ilira liessen es sich nicht nehmen, Stress und seine Musik zu feiern.

Die komplett neu arrangierten Songs werden am 10. November 2023 als «MTV Unplugged»-Album inklusive Live-Blu-Ray über Universal Music erscheinen. Zudem strahlt SRF am Freitag, 10. November, ab 20 Uhr nicht nur das «MTV Unplugged»-Konzert aus, sondern zeigt zusätzlich einen Dokumentarfilm über das Schaffen des Musikers von Beginn seiner Karriere bis hin zur Aufzeichnung der «MTV Unplugged»-Session. Auch auf MTV wird das Konzert von Stress regelmässig ausgestrahlt. Ab Februar 2024 tourt der Schweizer Musiker durch die Schweiz. (pd/cbe)