Zwingli: Hervorragender Auftakt in Schweizer Kinos

Der auf 96 Leinwänden in der Schweiz am Donnerstag angelaufene «Zwingli»- Film, eine der grössten Produktionen der Schweizer Filmschaffenden, startete am Donnerstag in gut gefüllten Kinosälen. Dabei stiess er auf begeisterte Zuschauer. Im Schwanen Kino in Stein am Rhein, dem Hauptdrehort des Films, gab es im übervollen Saal spontanen Schlussapplaus.

Sehr ergriffen war auch das Publikum, das von der reformierten Landeskirche zur Schweizer Premiere ins Zürcher Grosskino Abaton geladen war. Der Film wird in der kommenden Woche auch auf den Solothurner Filmtagen zu sehen sein. Produzentin Anne Walser von der C-Films Zürich, die für den Film verantwortlich zeichnet, ist über die ersten Tage des Filmstarts überglücklich: «Wir spüren bei unseren Besuchen in den Kinos der ganzen Schweiz sehr hohe Zufriedenheit. Hauptdarsteller Max Simonischek und Regisseur Stefan Haupt werden regelrecht für ihre Leistung gefeiert», meinte sie gegenüber persoenlich.com.

Auch Grossmünster-Pfarrer Christoph Sigrist, der eigentliche Nachfolger Zwinglis, ist mit der Verfilmung sehr zufrieden, wie er im Züri-Tipp erklärte: «Der Film stellt theologische Kernfragen verständlich dar». «Wer die heutige Schweiz verstehen will, kommt an diesem Film nicht vorbei», meint Anne Walser, die fünf Jahre lang für das Projekt gekämpft hatte. «Es ist schön, dann eine solche Zustimmung und Begeisterung beim Publikum zu spüren». Auch Regina Buol, SRF-Produzentin, war vom neuen Schweizer Film begeistert: «Ich habe mich hervorragend unterhalten, das ist ein grosser historischer Film und auch ein berührendes Drama». (ma)