Seit fünf Jahren fördert der StrategieDialog21 Ideen für die Schweiz von morgen – mit «nachhaltigem Effekt & parteiübergreifend», wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. Das Wunsch-Schloss will eine alternative Partizipationsmöglichkeit am politischen Prozess ermöglichen. Jeder und jede könne Ideen eingeben. Eine Jury (mit Jonas Lüscher, Christoph Lindenmeyer oder Markus Freitag) bestimmt die Finalisten.

Das Publikum wählt am 18. Juni 2019 auf dem Schloss Thun den Sieger. Dort findet sich ebenfalls der Politikbeirat ein (besetzt mit allen sieben grossen Parteien; bestehend aus National- und Ständeräten). Er diskutiert die Lösungen einer Podiumsdiskussion und soll sich den unterschiedlichen Projekten als als eine Art Götti annehmen. Der Gewinner erhält zudem «All around the World»-Ticket und darf die Generalsekretäre aller grossen Parteien treffen, um die Idee direkt in den politischen Prozess fliessen zu lassen.

Nachdem im letzten Jahr Digitalisierung das übergeordnete Thema war, haben sich die Verantwortlichen bei dieser Ausgabe für «Vielfalt» entschieden. Ideen können bis zum 30. April über www.wunsch-schloss.ch eingegeben werden. Details lesen Sie auf strategiedialog21.ch. (pd/eh)