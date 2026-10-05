Rendez-vous Bundesplatz: Igel und Steinbock auf der Bundeshausfassade

Publiziert am 05.10.2026

Die rund halbstündige Show zeigt Tiere im Wechsel der Jahreszeiten. Veranstalterin und Produzentin Brigitte Roux schreibt in der Mitteilung, Naturspektakel seien schon öfter ihr Thema gewesen, «natürlich auch, weil die Natur uns die schönsten Bilder liefert». 2025 führte das Spektakel unter dem Titel «Voyage» um die Welt (persoenlich.com berichtete).

Content-Partnerin ist Pro Natura. Der Igel, den die Naturschutzorganisation zum Tier des Jahres ernannt hat, spielt laut Mitteilung eine tragende Rolle. Zu den weiteren Partnern gehören unter anderem das Migros-Kulturprozent, Migros Aare, die Stadt Bern, der Förderfonds der Berner Kantonalbank und die Burgergemeinde Bern.

Für Bild und Ton sind Lumine Projections aus Wien und Okula aus Zürich verantwortlich. Einzelne Sequenzen begleitet das Schweizer Musikkollektiv «Take This» live. Die Multimedia-Show läuft täglich um 19, 20 und 21 Uhr und ist kostenlos. (pd/nil)