05.10.2026

Rendez-vous Bundesplatz

Igel und Steinbock auf der Bundeshausfassade

Die Licht- und Tonshow in Bern widmet sich in diesem Jahr der einheimischen Tierwelt. «Natur pur» ist vom 17. Oktober bis 21. November zu sehen. Das Rendez-vous Bundesplatz findet seit 2010 statt, im Vorjahr kamen rund 465’500 Besucherinnen und Besucher.
Rendez-vous Bundesplatz: Igel und Steinbock auf der Bundeshausfassade
Alle Jahre wieder: das Bundeshaus als Projektionsfläche für eine Multimedia-Show. (Bild: zVg)
Publiziert am 05.10.2026

Die rund halbstündige Show zeigt Tiere im Wechsel der Jahreszeiten. Veranstalterin und Produzentin Brigitte Roux schreibt in der Mitteilung, Naturspektakel seien schon öfter ihr Thema gewesen, «natürlich auch, weil die Natur uns die schönsten Bilder liefert». 2025 führte das Spektakel unter dem Titel «Voyage» um die Welt (persoenlich.com berichtete).

Content-Partnerin ist Pro Natura. Der Igel, den die Naturschutzorganisation zum Tier des Jahres ernannt hat, spielt laut Mitteilung eine tragende Rolle. Zu den weiteren Partnern gehören unter anderem das Migros-Kulturprozent, Migros Aare, die Stadt Bern, der Förderfonds der Berner Kantonalbank und die Burgergemeinde Bern.

Für Bild und Ton sind Lumine Projections aus Wien und Okula aus Zürich verantwortlich. Einzelne Sequenzen begleitet das Schweizer Musikkollektiv «Take This» live. Die Multimedia-Show läuft täglich um 19, 20 und 21 Uhr und ist kostenlos. (pd/nil)


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