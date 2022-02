Tele Top: Liebe hat viele Gesichter

Es wir bunt, heiss und divers auf Tele Top. Die neue Talkshow «Liebe, Lust & Lila» zeigt die vielen Facetten von Liebe und Sexualität. Ob polyamore Beziehungsmodelle, unbekannte Fetische oder toxische Beziehungen - in dieser Sendung reden Menschen offen über ihre Geschichte. Moderiert wird die Sendung von Alexander Wenger.

Die Talkshow wird die erste Schweizer Fernsehsendung sein, die in den Einblendern die Pronomen der Gäste (z.B. «sie/ihr») nennt, wie es in einer Mitteilung heisst. Denn nicht jede Person wird so gelesen, wie sie selber sich definiert. «Liebe, Lust & Lila» ist ausserdem sexpositiv. Das heisst: Eine erfüllende Sexualität wird als etwas Positives angeschaut. Vorbei mit Tabus, Stigmata und Slutshaming – bei «Liebe, Lust & Lila» stehen alle Facetten von Lust und Liebe im Fokus. Die Macher schauen über den Tellerrand - neugierig und wertfrei. Die Gäste sind so divers wie das Leben: Ob cis oder trans Menschen, hetero oder queer, jung oder alt, Paare aus zwei Personen oder polyamore «Liebesvielecke» - alle bekommen einen Platz auf dem Sofa.

Der 35-jährige Moderator Alexander Wenger ist in Winterthur aufgewachsen und schloss 2010 die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ ab. Als Realisator und Produzent drehte er Formate, wie «Üse Buurehof» (SRF), «Die Schweiz umsonst» (3sat) oder «Princess Charming» (RTL+). Seit 2020 moderiert er den queeren «Zurich Pride Podcast».

«Liebe, Lust & Lila» läuft ab Montag, 7. Februar 2022 zweimal pro Monat ab 18:30 Uhr (stündlich wiederholt) auf Tele Top. (pd/mj)