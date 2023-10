«Zero Dosage» sollte unter Champagner-Liebhabern schon länger ein Begriff sein. Es bedeutet, dass der Champagner-Nachgärung kein zusätzlicher Zucker oder süsser Weinlikör zugesetzt wird.

Seit dem Tag als Noah Bachofen zum ersten Mal für Nico Franzoni gekocht hat, verbindet die beiden eine besondere Freundschaft. Viele Flaschen Wein, eine ganze Staffel Gemüseroulette und etliche gemeinsame Restaurantbesuche später rufen die beiden einen Podcast ins Leben: «Zero Dosage».



Den Podcast beschreiben die beiden so: «Wie bei der Champagner-Nachgärung – ehrliche, unverblümte Geschichten aus dem Leben, ohne zusätzlichen Zucker, Zero Dosage halt.»

Noah Bachofen ist Koch und Social-Media-Star, Nico Franzoni Head of Video bei Watson. Der Podcast werde unabhängig eines Medienhauses publiziert, so Franzoni. Mit Ovomaltine habe ein passender Sponsor an Bord geholt werden können, der bei den ersten fünf Folgen als «Presenting-Partner» erwähnt werde. (pd/cbe)