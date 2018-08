Swiss Comedy Awards 2018: Mike Müller gleich doppelt nominiert

Wer das Rennen macht um die Swiss Comedy Awards macht, wird am 18. September im Zürcher Bernhard-Theater bekannt gegeben. Stefan Büsser wird durch den Abend führen und neben nationalen Comedygrössen wie Charles Nguela, Gabriel Vetter, Pony M. und dem Ensemble «My Sohn, nimm Platz!» auch einen Gastauftritt von Markus Krebs präsentieren, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.

In der Kategorie «Solo» hat die Jury, bestehend aus über 70 «ausgesuchten Experten» der Schweizer Comedy-Szene, fünf Comedians nominiert: Charles Nguela mit «Helvetia’s Secret», Christoph Simon mit «Der Richtige für fast alles», Joël von Mutzenbecher mit «Halbidiot», Mike Müller mit «Heute Gemeindeversammlung» und Rob Spence mit «Mad Man» dürfen auf einen Swiss Comedy Award hoffen.

Um die Auszeichung als bestes Comedy-Ensemble konkurrieren das Casinotheater Winterthur mit «Bundesordner 2017» sowie «Giacobbo/Müller in Therapie», Die Ex-Freundinnen mit «Zum Fressen gern», Hauskrieg mit «STAND UP! Swiss Comedy Tour 2018» und Starbugs Comedy mit «JUMP!».

Alle oben genannten Finalisten treten auch in der Wahl des Publikumspreises gegeneinander an. Das Voting läuft vom 20. August bis 9. September auf www.swisscomedyawards.ch. Jeder darf mitmachen, jede Stimme zählt. Unter allen Teilnehmern der Online-Abstimmung werden zudem 5x2 Tickets für die grosse Gala am 18. September im Zürcher Bernhard Theater verlost.

Neu auch Online-Award

Auch in der Comedy-Welt ist das World Wide Web nicht mehr wegzudenken. Deshalb wird in diesem Jahr auch die lustigste Online-Comedy ausgezeichnet. Zu den Finalisten zählen Supercedi, Noeliavid, Gabirano, Uni GAG und Swisscomedytv.

SRF 3-Young-Talents-Award

Am Dienstag, 11. September 2018 – genau eine Woche vor der grossen Gala im Bernhard Theater – findet im Comedy Haus Zürich bereits der Kampf um den SRF 3-Young-Talents-Award statt. Um die Trophäe für den besten Nachwuchs-Comedian konkurrieren in diesem Jahr Cenk Korkmaz, Fabian Würth, Gabirano, Hamza Raya, Kiko, Philip Wiederkehr, Rebekka Lindauer und Timo Michels. Der Sieger wird im Rahmen der Gala-Veranstaltung am 18. September bekannt gegeben. Dort erhält er die Chance seinen prämierten Auftritt zu präsentieren. (pd/maw)