Swiss Music Awards: Musikpreisverleihung kehrt nach Zürich zurück

Die 17. Swiss Music Awards gehen am 8. Mai 2024 im Hallenstadion über die Bühne. Mit an Bord ist ebenfalls wieder CH Media, sowohl in der Rolle als Veranstalter als auch als Official Host Broadcaster. Das schreibt das Medienunternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung.

In der 15-jährigen Geschichte des Swiss Music Awards fanden bereits zwölf Ausgaben in Zürich statt. Nach einem vierjährigem Abstecher in die Zentralschweiz kehrt die grösste Musikpreisverleihung der Schweiz erneut nach Zürich zurück. 2024 werden die begehrten Betonklötze im Hallenstadion verliehen. Die schweizweit grösste Indoor Arena biete entscheidende Vorteile wie beispielsweise die technische Infrastruktur sowie die Platzverhältnisse vor und hinter der Bühne, schreibt CH Media.

Die Liveübertragung der Swiss Music Awards findet am Mittwoch, 8. Mai 2024, um 20.15 Uhr exklusiv auf 3+ statt. (pd/nil)