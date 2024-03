M4music: Nachwuchsband Manic Pixxies ausgezeichnet

Am Festival M4music hat die Band Manic Pixxies aus Zürich den Hauptpreis «Demo of the Year» des Nachwuchswettbewerbs «Demotape Clinic» gewonnen. Die 26. Ausgabe des Festivals wurde von rund 5500 Menschen besucht.

Der Jurypreis für den «Best Swiss Video Clip 2024» geht an «Low Lower Son» von Elfrid the Third & Ivan Eyes feat, wie die Organisatoren in der Nacht auf Sonntag mitteilten.

An der diesjährigen Ausgabe des Popmusikfestivals des Migros-Kulturprozents gab es über 40 Konzerte zu sehen, dazu kamen mehr als 20 Expertentalks und 61 Beiträge für den Nachwuchswettbewerb «Demotape Clinic». Die nächste Ausgabe des M4music Festival findet am 28. und 29. März 2025 in Zürich statt. (sda/spo)