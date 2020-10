Hockdown: Neuer Podcast mit «Mister Corona»

Stefan Büsser hat am Donnerstag sein neues Projekt «Hockdown» lanciert, ein Podcast mit «Mister Corona» Daniel Koch. «Wir möchten einem Bedürfnis nach sachlicher Information für vernünftige Leute nachkommen», so Büsser zu persoenlich.com.



«Hockdown» soll «maximal einmal die Woche» erscheinen. «Wir machen so lange, wie es ein Bedürfnis dafür gibt und wir Lust dazu haben», sagt Büsser auf Anfrage. Ihm sei auch bewusst, dass Koch eine polarisierende Persönlichkeit sei. «Wer so exponiert gearbeitet hat wie Daniel Koch, polarisiert automatisch. Aber niemand hat sich mehr mit dem Thema befasst als er, seine Kompetenz ist unbestritten», so der 35-Jährige.

Das neue Format «Hockdown» erscheint auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie auf hockdown.ch. (cbe)