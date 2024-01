Lauberhorn-Abfahrt: Odermatt zieht die Massen vor die Bildschirme

Insgesamt elf Skirennen standen in den vergangenen neun Tagen auf dem Programm. Dabei stachen die Wettkämpfe der Männer während der Berner Oberländer Skiwoche in Adelboden und Wengen hervor. Dank dem Dreifach-Triumphator Marco Odermatt hatte die Schweiz an den Heimrennen einmal mehr mehrfach Grund zum Jubeln.

Dies widerspiegelt sich auch in den Zuschauerzahlen: Bis zu 1,13 Millionen Personen verfolgten Odermatts Sieg bei der legendären Lauberhorn-Abfahrt am Samstag auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 84,2 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dazu kommen rund 500'000 Livestream-Starts auf srf.ch/sport und der SRF-Sport-App. Die gesamte Übertragung schauten trotz einer Länge von knapp 2,5 Stunden 810'000 Skifans (Marktanteil 80,4 Prozent).

Bereits am Wochenende zuvor im bernischen Adelboden lockte der 26-jährige Nidwaldner Odermatt die Massen vor die Fernsehgeräte: Über 800'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen seine Siegesfahrt am «Chuenisbärgli» live auf SRF zwei (Marktanteil 74 Prozent). Während des gesamten zweiten Laufs des Riesenslaloms waren durchschnittlich 673'000 Personen dabei, was einem Marktanteil von 63 Prozent entspricht.

Auch die Abfahrt und den Super-G der Frauen in Zauchensee/AUT verfolgten am Samstag und Sonntag zeitweise über eine halbe Million Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer an den Fernsehgeräten. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App generierten die Rennen in Wengen und Zauchensee über 2,3 Millionen Livestream-Starts. Insgesamt verzeichneten die beiden Plattformen in den letzten neun Tagen fast zehn Millionen Visits.

Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, zeigt sich hocherfreut über das riesige Interesse. «Die Einschaltquoten und Klickzahlen zeigen, dass das Deutschschweizer Publikum unser hochwertiges Angebot schätzt und unserer journalistischen Arbeit vertraut.» Gleichzeitig könne SRF bei Anlässen wie den Lauberhorn-Rennen seinen Wert als verlässlicher, kompetenter Partner für den Schweizer Sport unter Beweis stellen, so Mägerle weiter. (pd/cbe)