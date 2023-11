Constantin Film: Oliver Berben wird Chef des Filmunternehmens

Mit der Rochade an der Spitze setze die Constantin Film auf Kontinuität und Stabilität in der Führung, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Oliver Berben, der auf Martin Moszkowicz folgt, ist seit Januar 2021 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG und leitet den Bereich TV, Entertainment & Digitale Medien. Zuvor zeichnete Berben in der Constantin Film Produktion GmbH als Geschäftsführer verantwortlich. 1996 gründete Oliver Berben die Moovie GmbH in Berlin, welche drei Jahre später zur Tochtergesellschaft der Constantin Film AG wurde.



«Den idealen Nachfolger gefunden»

«Wir sind sicher, mit Oliver Berben den idealen Nachfolger als Vorstandsvorsitzenden gefunden zu haben und sind fest davon überzeugt, dass er die erfolgreiche Geschichte der Constantin Film fortführen und weiterentwickeln wird», wird Bernhard Burgener, Aufsichtsratsvorsitzender der Constantin Film, in einer Medienmitteilung zitiert.

Insgesamt produzierte Oliver Berben über 200 Fernseh- und Kinofilme sowie Serien. Darunter «Das Parfum» (2018), «Gott von Ferdinand von Schirach» (2020) oder «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» (2021). Aktuell produziert er die Nibelungenverfilmung «Hagen» und «Those About To Die».

Martin Moszkowicz, der Constantin Film seit 2014 vorstand, gehöre zu den bedeutendsten Produzentenpersönlichkeiten Deutschlands. «Wir sind Martin Moszkowicz sehr dankbar für seine langjährige, professionelle und loyale Führung und Zusammenarbeit. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Constantin Film nachhaltig zu einem der erfolgreichsten unabhängigen Film- und Fernsehproduktionsunternehmen Europas», erklärt Bernhard Burgener gemäss Mitteilung.

Martin Moszkowicz ist seit 1990 im Führungsteam der Gesellschaft, seit 1. Januar 2014 Vorstandsvorsitzender und verantwortet neben der Unternehmensführung und –strategie unter anderem die Bereiche Produktion Film, Weltvertrieb, Filmeinkauf, Marketing & Presse sowie Unternehmenskommunikation und Recht.

Moszkowicz an über 300 Produktionen beteiligt

Als Produzent, Executive Producer, Co-Produzent hat Martin Moszkowicz zahlreiche national und international erfolgreiche Spielfilme und Fernsehproduktionen verantwortet und war an über 300 Produktionen beteiligt. Während seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender entstanden u.a. so erfolgreiche Filme wie «Monster Hunter», «Fack Ju Göhte 1-3» oder die «Resident Evil»- und «Eberhofer»-Reihe.

In der Zeit seines Vorstandsvorsitzes wurde die Constantin Film insgesamt zwölfmal mit dem «Branchentiger» der FFA für die erfolgreichste Produktions- und Verleihfirma ausgezeichnet.

Auch Martin Moszkowicz selbst wurde für seine Leistungen vielfach geehrt, darunter mit dem «Career Achievement in Film Award» der Cinemacon und dem «Variety’s Achievement in International Film Award». Er ist Mitglied des Gesamtvorstandes der Allianz Deutscher Produzenten. Er engagiert sich seit vielen Jahren für den Filmnachwuchs und leitet seit 2019 als Professor die Abteilung V (Produktion und Medienwirtschaft) der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München. (pd/nil)