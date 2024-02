Mum'n'Bass: Podcasterinnen veranstalten Mami-Party

In Deutschland ist das Konzept längst ein Hype: Partys mit Fokus auf Mütter. Was alle Events verbindet, ist das ungewohnte Zeitfenster: Die Veranstaltungen beginnen bereits am späten Nachmittag und enden früh genug, damit einem Sonntag mit der Familie nichts im Weg steht.

Nadja Zimmermann und Olivia El Sayed, die schon seit letztem Jahr mit ihrem Podcast «Besser Mit Ton» gemeinsame Sache machen, setzen dieses Konzept nun für Zürich um. Unter dem Motto «früener use, früener undere» lancieren sie gemeinsam mit dem Zürcher Klub Plaza ihre Party «Mum'n'Bas – s Mami isch im Usgang». Damit wollen sie Müttern die Möglichkeit für eine Auszeit und Austausch bieten, wie es in einer Mitteilung heisst. einer Mitteilung heisst.

Im Mini-Fotostudio werden demnach originelle Fotos geknipst, es soll getanzt, gestylt und mit der Tarot-Göttin Madame Selma in die Zukunft geguckt werden. Die Veranstaltung beginnt bereits um 18 Uhr und endet um 22 Uhr. Auch kinderfreie Frauen, die mitfeiern möchten, sind laut Mitteilung «mehr als willkommen».

Die Partyserie soll im laufenden Jahr viermal stattfinden. Premiere ist am Samstag, 23. März. (pd/cbe)